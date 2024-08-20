В России проверили продаваемые армянские коньяки: 90% напитков небезопасны

Исследование показало, что почти 90% армянских коньяков, продаваемых в России, небезопасны, а в 50% такого алкоголя содержатся невиноградные спирты.

Для проверки купили 200 образцов коньяка более 20 торговых марок от 10 крупнейших производителей в Армении. Образцы приобрели в российских магазинах федеральных торговых сетей, пишет ТАСС.

По итогу в 177 образцах нашли нарушения. И только 23 образца соответствовали ГОСТу. Отметим, что тот самый спирт виноградного происхождения – это то, что и делает напиток коньяком, но которого по результатам проверки не нашли в половине исследуемых образцов.

По словам директора проверяющей ассоциации Кристины Скрипник, результаты исследований их шокировали.

«Мы были готовы выявить какое-то количество нарушений, но то, что почти половина коньяков в магазинах полностью поддельные - это зашкаливающий показатель», - рассказала она.

Причем спикер отметила, что даже если человек будет покупать одну марку коньяка, то все равно нет гарантий ее качества. Образцы одной и той же марки с одной датой розлива могут соответствовать нормам, а с другой датой розлива - нет, объяснила она.

После анализа исследователи попросили Генпрокуратуру, ФТС и Росалкогольтабакконтроль дополнительно проконтролировать ввозимый в Россию алкоголь из Армении. Также они просят ограничить оборот продукции, которая не соответствует стандартам качества.