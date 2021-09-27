Названы сроки старта испытаний новой вакцины от Covid-19

Клинические исследования новой вакцины от коронавируса «Бетувакс-КоВ-2» начнутся с октября. Об этом сообщает фонд «Сколково».

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало о том, что Минздрав выдал разрешение на использование препарата. Обе фазы испытаний планируется завершить до 31 августа следующего года. В них примут участие 170 добровольцев в Санкт-Петербурге и Перми.

«Вакцина не несет в себе генетического материала, избыточной антигенной нагрузки, дополнительных консервантов, стабилизаторов и неорганических адъювантов, что минимизирует риски побочных эффектов», — отметили в фонде.

Источник подчеркнул, что в новой вакцине будут содержаться лишь поверхностные антигены Covid-19, что позволит уменьшить ее аллергенность. Во время доклинических испытаний «Бетувакс-КоВ-2» уже показал хорошую эффективность и высокий уровень безопасности на животных.