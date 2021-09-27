В России начинаются испытания новой вакцины от коронавируса «Бетувакс-Ков-2»

Минздрав РФ выдал разрешение на проведение клинических исследований новой вакцины от коронавирусной инфекции «Бетувакс-Ков-2». Первая и вторая фазы пройдут с 27 сентября по 31 августа 2022 года, сообщает РИА Новости.

Препарат был разработан компанией «Институт стволовых клеток человека» (ИСКЧ). В испытаниях вакцины задействуют Санкт-Петербургский НИИ гриппа имени А.А. Смородинцева, ООО «Медицинский центр Эко-безопасность» и пермский Центр профессиональный медицины.

Как объяснили в дочерней компании ИСКЧ «Бетувакс», новый препарат создан из особых наночастиц, которые имитируют коронавирус, но не могут заражать млекопитающих.

На сегодняшний день в России зарегистрированы четыре вакцины от коронавируса: «Спутник V» и «Спутник Лайт» от Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи, «ЭпиВакКорона» от новосибирского центра «Вектор» и «КовиВак», разработанная центром имени Чумакова РАН.

Президент РФ Владимир Путин неоднократно подчеркивал важность вакцинации от Covid-19, отмечая эффективность и безопасность отечественных препаратов.