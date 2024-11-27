Названы случаи, при которых брак может быть признан недействительным

В конкретных случаях брак, в котором состоят супруги, может быть признан недействительным. Эта процедура отличается от развода тем, что брак признается таковым с момента его заключения. В случае же с разводом брак считается расторгнутым с момента принятия соответствующего решения судом, пишет «Радио 1».

Брак может быть признан недействительным если:

Отсутствовало взаимное добровольное согласие мужчины и женщины;

Один из супругов или оба не достигли брачного возраста (по общему правилу 18 лет);

Супруги приходятся друг другу близкими родственниками;

Признание одного из супругов недееспособным из-за наличия у него психического расстройства до заключения брака;

Фиктивность брака;

Один из супругов на момент заключения брака уже состоял в брачных узах;

Сокрытие одним из супругов от другого наличия у него венерических болезней либо ВИЧ-инфекции.

Ранее Президент России Владимир Путин подписал закон о противодействии фиктивным бракам с иностранными гражданами. Согласно новым правилам, мигранты смогут получить разрешение на временное проживание в упрощенном порядке только после трех лет брака с гражданином РФ.