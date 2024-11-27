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Названы случаи, при которых брак может быть признан недействительным
В конкретных случаях брак, в котором состоят супруги, может быть признан недействительным. Эта процедура отличается от развода тем, что брак признается таковым с момента его заключения. В случае же с разводом брак считается расторгнутым с момента принятия соответствующего решения судом, пишет «Радио 1».
Брак может быть признан недействительным если:
- Отсутствовало взаимное добровольное согласие мужчины и женщины;
- Один из супругов или оба не достигли брачного возраста (по общему правилу 18 лет);
- Супруги приходятся друг другу близкими родственниками;
- Признание одного из супругов недееспособным из-за наличия у него психического расстройства до заключения брака;
- Фиктивность брака;
- Один из супругов на момент заключения брака уже состоял в брачных узах;
- Сокрытие одним из супругов от другого наличия у него венерических болезней либо ВИЧ-инфекции.
Ранее Президент России Владимир Путин подписал закон о противодействии фиктивным бракам с иностранными гражданами. Согласно новым правилам, мигранты смогут получить разрешение на временное проживание в упрощенном порядке только после трех лет брака с гражданином РФ.
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