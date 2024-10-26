Путин подписал закон о противодействии фиктивным бракам с мигрантами

Президент России Владимир Путин

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Иностранцы смогут получать разрешение на временное проживание в упрощенном порядке только после трех лет брака с гражданином России. Соответствующий закон подписал Президент РФ Владимир Путин.

Изменения вносятся в законы «О порядке выезда из РФ и въезда в РФ» и «О правовом положении иностранных граждан в РФ». Прежде срок нахождения в браке для обращения за разрешением на временное проживание в упрощенном порядке не был установлен законодательно.

Теперь соответствующее разрешение может быть выдано иностранцу в упрощенном порядке только после трех лет брака с россиянином, который постоянно проживает в РФ. Также оно может быть предоставлено таким образом при наличии общего ребенка с супругом — гражданином России.

Из новеллы также следует, что если брак был расторгнут или признан судом недействительным, либо иностранец лишен родительских прав, ограничен в них или выписан из акта о рождении ребенка, то разрешение может быть аннулировано.

Уточняет закон и условия выдачи вида на жительство без получения разрешения на временное проживание. Сразу получить ВНЖ можно при наличии проживающего в России ребенка — гражданина РФ. Согласно новелле, если такой ребенок был рожден не в браке, то для получения ВНЖ иностранцам придется доказать в суде факт проживания в одной семье, участия в содержании и воспитании.

Кроме того, закон продлевает до одного года действие обыкновенной частной визы, выданной иностранцу, который является близким родственником гражданина России.

ТАСС отмечает, что первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Ирина Рукавишникова пояснила — после принятия закона потребуется издать три подзаконных нормативных акта, из-за чего он вступит в силу лишь через 90 дней со дня официального опубликования.