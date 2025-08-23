«Всего три буквы»: названы города России с самыми короткими названиями

В России насчитывается 16 городов, чьи названия состоят всего из трех букв, пишет РИА «Новости».

По данным госкаталога географических названий, к таким городам относятся: Аша, Бор, Буй, Гай, Дно, Зея, Нея, Обь, Оса, Оха, Реж, Сим, Уфа, Уяр, Шуя, Южа.

Также отмечается, что это города с самыми короткими названиями.

Ранее сообщалось, что российским городом с самым длинным названием является Александровск-Сахалинский. Отмечается, что в названии этого города – 25 символов. Он находится на Дальнем Востоке, пишет РИА «Новости».

Напомним, что в общей сложности в России насчитывается 1 242 города.