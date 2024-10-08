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Названы самые высокооплачиваемые вакансии октября в Казани
В Казани самой высокооплачиваемой вакансией октября стала должность водителя категории C. Таким специалистам предлагают заработную плату до 250 тысяч рублей в месяц. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного сервисом Superjob.
На втором месте оказалась профессия сварщика, за которую готовы платить от 120 тысяч рублей. Тройку замкнула должность слесаря-инструментальщика (от 110 тысяч рублей).
Также в топ-5 вошли специальности производителя работ (100 – 130 тысяч рублей) и инженера-проектировщика КИПиА (100 тысяч рублей).
Ранее сообщалось о начале обучения военных водителей в Альметьевске.
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