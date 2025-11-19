Названы самые редкие и популярные имена новорожденных казанцев по итогам минувшей недели

Фото: Управление ЗАГС Казани

По итогам минувшей недели, 10-16 ноября, в Казани самыми популярными именами среди новорожденных мальчиков стали Камиль, Лев, Тимур, Артур, Матвей, Эмиль, Адель, Марк, Раян, Ильяс, Аскар. Среди девочек: Эмилия, Таисия, Айлин, Асель, София, Агата, Ева, Алиса, Мадина, Камилла, сообщили в Управлении ЗАГС столицы РТ.

Самыми редкими именами мальчиков за аналогичный период стали Дамиан, Николас, Доминик, Аким, Гектор, Ирхан, Ремир, Харун, Фанзиль, Назарий, Минтимер, Габдерахим, Расул, Елизар, а у девочек Мерьем, Ария, Залия, Пелагея, Анита, Аселия, Азиза, Нурия, Серафима, Нафиса, Саяна.

Ранее доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин сообщил, что минимальный размер пособия по беременности и родам в 2026 году составит 124,7 тыс. рублей при одноплодной беременности, 138,9 тыс. – при одноплодной беременности с осложнениями и 172,8 тыс. – при многоплодной.

В свою очередь, максимальный размер данного пособия в 2026-м составит 955,8 тыс. рублей при одноплодной беременности, 1,065 млн – при одноплодной беременности с осложнениями и 1,3 млн – при многоплодной беременности.