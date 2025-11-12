Экономист назвал минимальный и максимальный размер пособия по беременности в 2026 году

Фото: © «Татар-информ»

Минимальный размер пособия по беременности и родам в 2026 году составит 124,7 тыс. рублей при одноплодной беременности, 138,9 тыс. – при одноплодной беременности с осложнениями и 172,8 тыс. – при многоплодной. Об этом «Татар-информу» сообщил доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин.

Он отметил, что размер пособия по беременности и родам зависит от официально получаемого матерью дохода за два предыдущих года. Причем при расчете выплат учитывают размер среднедневного заработка, который не может быть меньше минимального, а данный минимум определяется минимальным размером оплаты труда (МРОТ).

«При условии, что МРОТ в 2026 году будет повышен до 27 093 рублей, минимальный среднедневной заработок составит 890,73 рубля. Отсюда получаем, что минимальный размер пособия по беременности и родам составит при одноплодной беременности (140 дней) 124 702,2 рубля, при одноплодной беременности с осложнениями (156 дней) – 138 963,88 рубля, а при многоплодной беременности (194 дня) – 172 801,62 рубля», – сказал собеседник агентства.

Он добавил, что максимальная величина пособия по беременности и родам в 2026 году составит 955 836 рублей при одноплодной беременности, 1 065 074,4 – при одноплодной беременности с осложнениями и 1 324 515,6 – при многоплодной беременности.