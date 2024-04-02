Названы самые популярные города у россиян для туризма в апреле 2024-го

Россияне для турпоездок стали втрое чаще размещаться в гостиницах Гуанчжоу, Пекина и Шанхая в апреле 2024 года. Среди городов в России популярностью пользуются Астрахань, Петрозаводск и Есентуки, пишет РИА «Новости».

Еще вдвое вырос интерес россиян к Ташкенту. На 83% стал популярнее у сограждан Сеул, Милан (+61%) и Самарканд (+60%). В полтора раза чаще бронировали отели в Ханой и Хошимин и чуть поменьше в Токио (+40%). Минск тоже стал более востребован (+36%), как и Абу-Даби (+35%), Бишкек (+34%), Будапешт (+33%), Сингапур (+32%) и Париж (+30%).

В России на 50% популярнее стали Грозный, Новороссийск и Южно-Сахалинск. Интересен туристам и Хабаровск (+36%), а также Пермь (+33%) и Калининград (+30%). Санкт-Петербург стал популярнее на 24%, Анапа - на 23%, Новосибирск - на 22%.