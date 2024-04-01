Казань снова вошла в топ самых комфортных российских городов-миллионников

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По итогам 2023 года самыми комфортными городами-миллионниками России стали Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Казань и Краснодар. Об этом в своем телеграм-канале рассказал вице-премьер Марат Хуснуллин, подводя итоги расчета индекса качества городской среды.

«Количество городов с благоприятной средой достигло 759. Теперь их доля составляет 68%. Индекс с каждым годом растет, что не может не радовать! Люди видят, как парки, скверы, аллеи, набережные, другие общественные и дворовые пространства становятся лучше», — отмечается в сообщении.

Среднее значение индекса также постоянно растет — по сравнению с 2019 годом он увеличился на 18%, достигнув 200 баллов. Хуснуллин отметил, что рейтинг не является соревнованием городов, а помогает определиться с векторами дальнейшей работы на местах.

К 2030 году планируется увеличить долю городов с благоприятной городской средой до 80% и в 1,5 раза повысить среднее значение индекса.