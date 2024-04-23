Названы самые ожидаемые и популярные ошибки казанцев в «Тотальном диктанте-2024»

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Руководитель филологического совета «Тотального диктанта» в Казани, доктор филологических наук, профессор кафедры русского языка и методики его преподавания Института филологии и межкультурной коммуникации КФУ Ирина Ерофеева на пресс-конференции в «Татар-информе» о первых итогах акции перечислила наиболее частые ошибки, допущенные участниками.

«Текст был не очень сложный с лингвистической точки зрения – с точки зрения знаков препинания и орфографических правил. Но, конечно, свои тонкости, сложности в нем присутствовали. И были вполне ожидаемые ошибки. Например, правописание “не” с причастиями: “уже не существующих газет”. Здесь такое тонкое правило, поскольку было “уже” – зависимое слово, надо было “не существующих” написать раздельно. А почти все, даже те, кто получил четверки [из-за одного этого слова], то есть абсолютно грамотные люди, в таком единственном случае допустили ошибку», – рассказала филолог.

К числу орфографических ошибок участников акции относится и правила написания наречий. В тексте, который писали на «Тотальном диктанте» в Татарстане, сложных наречий было несколько (“попросту”, “в одночасье”). Вполне ожидаемо, по словам Ерофеевой, они тоже были написаны неправильно.

«”Попросту” было написано и отдельно, и через дефис. “Набело” было написано по-разному, раздельно в некоторых диктантах. Из орфографических ошибок наибольшую сложность вызвало и слово “эпистолярный”, несмотря на то, что заранее на сайте “Тотального диктанта” размещены 12 слов-подсказок, среди которых было и это. Через “и” у некоторых оно было написано – “ипистолярный”. И зачастую это тоже была единственная ошибка у тех, кто написал на четверки. Видимо, это слово не входит в активный словарь», – сообщила руководитель филологического совета «Тотального диктанта» в Казани.

Ожидаемыми для филологов были и пунктуационные ошибки в некоторых фрагментах текста. Например, в случае вводных слов, хотя в основном они были все же были выделены.

«Были вставные конструкции. Их надо было выделить тире или более значимыми знаками, например скобками. В одном из предложений было семь вариантов написания постановки знаков препинания. Кто-то справился, кто-то нет, потому что это сложное сочетание вставной конструкции, вводного выражения и однородных членов предложения. Еще была частая ошибка – отсутствие запятых при сравнительном обороте», – констатировала Ирина Ерофеева.

Международная просветительская акция по русскому языку «Тотальный диктант» отмечает в этом году 20-летие. Проверить себя в этом году можно было 20 апреля. Специальные тексты в четырех вариантах для разных часовых поясов написала в этом году для акции Анна Метвеева. В Татарстане участники писали третью часть.

В республике, напомним, очный диктант проходил на 1187 площадках. Казань стала третьим городом в мире по числу участников «Тотального диктанта-2024». Их было в столице Татарстана 7239. Кроме того, количество очных участников акции из республики составляет почти четверть всех писавших диктант на площадках по миру.

Всего, как днем ранее на пресс-конференции сообщал Федеральный штаб «Тотального диктанта», в акции этого года приняли очное участие 132 164 человека. Вместе с теми, кто писал диктант онлайн, через сайт «Тотального диктанта», число участников составило 1 294 401 человек. За пределами России, в 55 странах, суммарно диктант написали 4086 человек.

Свои оценки написавшие диктант очно смогут узнать после 30 апреля на сайте «Тотального диктанат» в личных кабинетах. Награждение отличников состоится ближе ко дню рождения Пушкина, которое отмечается еще и как День русского языка, 6 июня. В этом году эта дата, к слову, также юбилейная: исполнится 225 лет со дня рождения «солнца русской поэзии».