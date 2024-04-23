Казань стала третьим городом в мире по числу участников «Тотального диктанта-2024»

Казань в этом году стала третьим городом в мире по числу участников, очно присоединившихся к международной просветительской акции «Тотальный диктант». Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» сообщил региональный координатор Вячеслав Шаталов.

«На территории Республики Татарстан количество площадок составило 1187, участников в Татарстане без учета города Казани – 26553. Всего на территории Республики Татарстан диктант написали 33771 участник, из них 6612 участников в Казани. Это те, кто писал общий диктант. Совместно с участниками Тотального русского диктанта (TruD, диктант для тех, у кого русский не родной язык – прим. Т-и) и детского диктанта в Казани участников акции 7239. Таким образом, Казань стала третьим городом по числу участников после Москвы и Санкт-Петербурга», – рассказал о первых итогах акции-2024 Шаталов.

В беседе с корреспондентом «Татар-информа» он также отметил, что количество очных участников акции из республики составляет почти четверть всех писавших диктант на площадках по миру.

В Казани больше всего участников пришло писать диктант в Институт филологии и межкультурной коммуникации. Общий «Тотальный диктант» и Тотальный русский диктант (для иностранцев) здесь написали 524 человека. Из них более 80 – не студенты и преподаватели вуза, а сторонние зарегистрировавшиеся на площадку участники. Еще одной крупной площадкой столицы Татарстана стал Казанский Государственный институт культуры. Вуз третий год входит в топ-5 площадок города. Самой крупной площадкой по процентному соотношению состава и участников стало Танковое училище – чуть более 33% обучающихся, 225 курсантов, написали здесь «Тотальный диктант».

Самыми крупными площадками по региону без учета Казани стали Зеленодольский лицей №1, где в акции участвовало 474 человека, а также Набережночелнинский педагогический университет, где было 237 участников.

Самой крупной административной территориальной единицей РТ стали Набережные Челны с абсолютным значением 2339 участников. В процентном соотношении – Тюлячинский муниципальный район, где «Тотальный диктант» написали 3,4% населения.

В этом году, сообщил также Шаталов, средний возраст участников акции составил чуть более 24 лет. При этом самому возрастному участнику «Тотального диктанта-2024» 94 года, он писал текст в библиотеке №20. Самый юный участник этого года, который писал не экспериментальный детский «Тотальный диктант», а общий, – девятилетний школьник, пришедший на площадку Института филологии КФУ вместе с мамой.

Всего, как днем ранее на пресс-конференции сообщал Федеральный штаб «Тотального диктанта», в акции этого года приняли очное участие 132 164 человека. Вместе с теми, кто писал диктант онлайн, через сайт «Тотального диктанта», число участников составило 1 294 401 человек. За пределами России, в 55 странах, суммарно диктант написали 4086 человек.

В этом году, напомним, акция состоялась 20 апреля. Участники писали специально созданные для «Тотального диктанта» тексты Анны Матвеевой.