Названы самые дешевые китайские машины в России

Седан Changan Alsvin занял первое место в рейтинге самых дешевых новых китайских автомобилей на российском рынке. Стоимость этой машины стартует от 1,4 млн рублей, если рассматривать авто 2023 года выпуска и учесть все скидки, пишет портал Quto.

Напомним, что, по данным портала «Авто.ру», новый китайский автомобиль в июне 2025 года стоил в России в среднем 3,52 млн рублей.

На втором месте - кросс-хетчбэк Livan X3 Pro, минимальная стоимость которого составляет 1,48 млн рублей за машину 2024 года выпуска. Замыкает топ-3 «китаец» JAC JS3, чей ценник начинается от 1,69 млн рублей за автомобиль 2024-го.

В «пятерку» самых бюджетных китайских машин на авторынке РФ попали Chery Tiggo 4 (от 2 млн) и Haval Jolion (от 2 млн).

Ранее глава «Автостата» Сергей Целиков провел опрос среди россиян на тему спроса на новые машины. По его итогам 63% опрошенных заявили, что спрос на новые «легковушки» в России «упал» из-за высоких ставок по кредитам в банках.