Названы самые частые ошибки татарстанцев на «Тотальном диктанте»

Ирина Александровская

Текст «Тотального диктанта» в 2026 году был не сложнее, чем в предыдущие разы. Тем не менее можно выделить ряд ошибок, которые чаще всего совершали татарстанцы. Такой статистикой на пресс-конференции в «Татар-информе» поделилась председатель правления русского национально-культурного объединения РТ Ирина Александровская.

«Особую сложность у пишущих вызвало слово «фенотропил», потому что не каждый сталкивается с ноотропными препаратами, а также «наперсница» в значении близкой подруги. Кроме того, многие писали словосочетание «пушкинские места» с заглавной буквы, хотя это неправильно. Но здесь я могу понять тех, кто так писал, потому что имя Пушкина столь трепетно, что хочется все связанное с ним писать с заглавной буквы», – рассказала она.

Также среди типичных ошибок – неправильное оформление прямой речи, знаки пунктуации в сложных предложениях, обособление причастных оборотов, а также окончания глаголов тся/ться и частицы ни и не.