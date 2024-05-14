Названы регионы России, где подешевела «вторичка» в апреле 2024-го

Квартиры на вторичном рынке жилья подешевели в апреле в 19 крупных городах России, а еще в 4 цены не изменились, следует из аналитики «Мир квартир».

Так, в Ростове-на-Дону и Ленобласти «вторичка» подешевела на 2%, в Архангельске, Магнитогорске и Кирове – на 1%. В Москве вторичное жилье стало дешевле на 0,7%, в Московской области – на 0,5%, а в Санкт-Петербурге – на 0,3%.

Рост цен на «вторичку» в апреле зафиксировали в 47 городах. В топ городов по ценовой динамике вошли Сочи (+6%), Грозный (+3%), Махачкала (+2%), Симферополь (+2%) и Оренбург (+2%).

В среднем по РФ квартиры на вторичном рынке за апрель подорожали на 0,6% – до 113,1 тыс. рублей за кв. м.

Ранее «Татар-информ» сообщал, как изменились цены на новостройки в разных городах Татарстана с начала года.