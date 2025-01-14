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Аксаков назвал регионы, которые хотят войти в эксперимент по исламским финансам
Председатель Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков рассказал «Татар-информу», какие регионы хотят включиться в эксперимент по партнерским (исламским) финансам.
«Знаю, что в участии в эксперименте заинтересованы Чувашия, Ингушетия, а также Крым и Кабардино-Балкария. Считаю, что вопрос об их участии в программе целесообразно рассмотреть в ближайшее время», – сообщил депутат.
Эксперимент стартовал в сентябре 2023 года в четырех регионах России: Татарстане, Дагестане, Чечне, Башкортостане. Планировалось, что он будет проводиться в течение двух лет, однако поступило предложение продлить до осени 2028 года.
Подробнее в материале – «Пятилетка вместо двух лет: зачем в России продлевают эксперимент по исламским финансам».
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