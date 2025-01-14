Пятилетка вместо двух лет: зачем в России продлевают эксперимент по исламским финансам

Эксперимент по партнерским (исламским) финансам действует в ряде российских регионов с сентября 2023 года. Предполагалось, что инициатива продлится два года, но поступило предложение дотянуть до осени 2028 года. Значит ли это, что эксперимент не пошел, и почему Татарстан уверенно лидирует на фоне других регионов — в материале «Татар-информа».





Эксперимент по исламскому банкингу показал свою эффективность. Это стало одной из причин, почему появилось предложение продлить его до осени 2028 года

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Два года эксперимента превратят в пятилетку

Эксперимент по партнерским финансам стартовал в четырех регионах России (Дагестане, Чечне, Башкортостане и Татарстане) в сентябре 2023 года и был рассчитан на два года. «Интерфаксу» стало известно, что Комитет Госдумы по финансовому рынку подготовил поправки в правила проведения эксперимента по исламскому банкингу. Эксперимент предлагается продлить на три года, до 1 сентября 2028-го.

Информацию «Татар-информу» подтвердил председатель Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. По его мнению, два года — это слишком короткий срок для внедрения нового сегмента финансового рынка. Однако за это время были предприняты активные шаги по адаптации исламских продуктов к российской правовой экономической среде, считает парламентарий.

Председатель Комитета Госдумы по экономической политике, депутат от Татарстана Максим Топилин согласен, что эксперимент по исламскому банкингу показал свою эффективность. Это стало одной из причин, почему появилось предложение продлить его до осени 2028 года.

«Надо, чтобы рынок развивался эволюционно, а не революционно. Мы нормальными темпами развиваемся. Компании и клиенты только разбираются, крупные банки заходят и тестируют свои продукты. Это нормально, что эксперимент продлили. За два года невозможно ничего было сделать», – сказал «Татар-информу» эксперт-практик в области исламских финансов, специалист Российского центра исламской экономики и финансов Российского исламского университета Руслан Халиуллин.

Анатолий Аксаков: «Эксперимент по внедрению в России партнерского финансирования демонстрирует положительные результаты» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Надо смотреть не на цифры, а на динамику

Под конец 2024 года Банк России представил промежуточные результаты эксперимента по партнерским финансам. За январь – сентябрь прошлого года (последние данные ЦБ) портфель сделок на условиях, разрешенных по шариату, увеличился в 1,6 раза – до 2,8 млрд рублей. Наибольшая доля этих операций (43%) приходится на договоры купли-продажи с рассрочкой платежа.

Портфель операций по привлечению средств к концу сентября 2024 года составил 3,8 млрд рублей. Этот показатель за девять месяцев вырос более чем вдвое. Почти половина из них — это операции по расчетным и карточным счетам в банках. В большинстве случаев это деньги юрлиц.

«Эксперимент по внедрению в России партнерского финансирования демонстрирует положительные результаты: объемы сделок растут, число участников тоже. Считаю, что в экспериментальном режиме важны не абсолютные цифры, а темпы прироста – за девять месяцев прошлого года, по данным Банка России, портфель операций по размещению средств в рамках партнерского финансирования вырос более чем в полтора раза, объем привлечения – более чем в два раза», – поделился мнением Аксаков.

Он также рассказал, что в перечень сделок партнерского финансирования планируют добавить новые операции, например взаимного страхования, а также дополняет его указанием «иные виды деятельности на финансовом рынке».

Максим Топилин сообщил об изменениях в новом законопроекте, который продлит действие эксперимента Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Нагонят ли другие регионы лидера – Татарстан?

Топилин также сообщил об изменениях в новом законопроекте, который продлит действие эксперимента.

«В частности, в реестр участников эксперимента не будут включены компании, которые не выполнили предписания ЦБ, выданные из-за нарушенных федеральных законов или нормативных актов», — сообщил Топилин «Татар-информу».

Сейчас в специальном реестре Банка России 29 компаний. Для сравнения — к концу 2023 года в нем было лишь семь организаций.

Пока очевидна неравномерность развития партнерского финансирования среди регионов – участников эксперимента. Первенство за Татарстаном: из 29 участников эксперимента на территории республики работает 21, а зарегистрированы в республике 14. По объему сделок партнерского финансирования на Татарстан приходится 84% сделок по размещению средств и 66% сделок по привлечению средств, поделился Аксаков.

Эксперт Халиуллин считает, что Татарстан в лидерах, потому что работа была налажена задолго до начала эксперимента. Сейчас финансами по шариату системно занимается Министерство экономики РТ, а глава ведомства Мидхат Шагиахметов курирует вопрос. Раис Татарстана Рустам Минниханов руководит Группой стратегического видения «Россия — Исламский мир».

«Думаю, что постепенно это выровняется. Наши братья с Кавказского региона, коллеги из Уфы не отстают. Уверяю, что при должной работе они догонят Татарстан в два прыжка. Я бы не почивал на лаврах, тем более что мы все делаем одно общее большое дело. Только благодаря совместной системной работе мы и можем достичь успеха», – уверен Халиуллин.

Председатель Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков считает, что логично включать в эксперимент и другие регионы. «Знаю, что в участии в эксперименте заинтересованы Чувашия, Ингушетия, а также Крым и Кабардино-Балкария. Считаю, что вопрос об их участии в программе целесообразно рассмотреть в ближайшее время», – добавил депутат.

Руслан Халиуллин: «Наши братья с Кавказского региона, коллеги из Уфы не отстают. Уверяю, что при должной работе они догонят Татарстан в два прыжка» Фото: © Илья Питалев / РИА Новости

За полтора года не все узнали, что такое исламские финансы и с чем их едят

Какие еще есть сложности с реализацией эксперимента? Неоднократно говорилось о слабой информированности населения об исламских финансах. По мнению Халиуллина, проблема сохраняется и спустя полтора года после старта эксперимента.

«Многим до сих пор непонятно, что такое исламские финансы. Я от относительно серьезных финансистов в Москве слышу, как они говорят, что это чистая фикция. Хочу к ним обратиться и сказать, что оборот исламских финансов — это несколько триллионов долларов по всему миру. По поводу стопоров — не вижу никаких преград», – сказал эксперт.

По мнению Анатолия Аксакова, один из главных факторов, который сдерживает развитие партнерских финансов, –острая нехватка квалифицированных кадров. Татарстан пытается решить этот вопрос. Магистров по исламским финансам Казанский федеральный университет, например, готовит с 2016 года. Осенью 2024 года стало известно, что в КФУ появится федеральный центр подготовки кадров по исламским финансам.

Словом, до сентября 2028 года есть чем заняться. Собеседники «Татар-информа» сходятся во мнении, что эксперимент нужно продлевать и вполне возможно, что он станет бессрочным. Партнерское финансирование востребовано, и не только мусульманами, а банковских продуктов по шариату становится больше.

«Были опасения, что новые инструменты, которые не так хорошо отрегулированы, как классические банковские продукты, могут использоваться не по своему прямому назначению, а для каких-то схем, но это скорее вопрос совершенствования законодательной и нормативной базы. Уверен, что информация и предложения от участников эксперимента и региональных властей помогут нам сформировать все условия для здорового развития и роста партнерского финансирования в России», – заявил Анатолий Аксаков.