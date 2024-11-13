Названы районы Казани с самой дорогой и дешевой арендой квартир

Фото: «Татар-информ»

Дороже всего арендовать 1-комнатную квартиру в Вахитовском районе Казани. По состоянию на ноябрь 2024-го ценник за съем такой недвижимости составляет 38,3 тыс. рублей. Об этом «Татар-информу» сообщили аналитики ЦИАН.

Чуть дешевле снять «однушку» можно в Ново-Савиновском (34,1 тыс.) и Советском (33 тыс.) районах. Следом в рейтинге идут Приволжский (32,1 тыс.), Кировский (31,8 тыс.), Московский (28,4 тыс.) и Авиастроительный (26,2 тыс.) районы.

Если рассматривать аренду 2-комнатной квартиры, то первое место топа по дороговизне занял Вахитовский район (60,6 тыс.), второе – Ново-Савиновский (52 тыс.), а третье – Кировский (49,2 тыс.).

В топ-5 по ценам за аренду «двушки» попали Советский (43,2 тыс.) и Приволжский (41,5 тыс.) районы, а замыкают рейтинг – Московский район (35,8 тыс.) и Авиастроительный (30,2 тыс.).

Ранее сообщалось, что в Казани взлетели цены на аренду жилья. Причем спрос на съемные квартиры продолжает расти, так как недвижимость в столице Татарстана стала очень дорогой, а ипотека практически умерла. Что происходит на рынке арендного жилья в Казани и каких цен ждать в будущем – в материале «Татар-информа».