Аренда двухкомнатной квартиры обойдется казанцам в среднем в 600 тыс. в год

За год аренда однокомнатной квартиры в Казани обойдется квартиросъемщикам в среднем в 400-480 тыс. рублей, а двухкомнатной – порядка 600 тысяч. Об этом свидетельствуют данные онлайн-платформ объявлений о продаже и аренде недвижимости в России.

В «Яндекс Аренде» корреспонденту «Татар-информа» сообщили, что медианная арендная ставка на однокомнатные квартиры в Казани по итогам октября составила около 40 тыс. рублей, двухкомнатные – 50 тыс. рублей. За год оба формата подорожали. Цена на однокомнатные квартиры выросла на 41,1%, двухкомнатные – на 26,1%.

В «Циан. Аналитике» данные немного отличаются. Арендовать «однушку» в Казани можно за 33,2 тыс. рублей, а «двушку» – за 48,2 тысячи. За год ценник на съемные квартиры вырос на 33% и 28% соответственно.

Среди городов-миллионников дороже, чем в Казани, стоит лишь аренда квартир в Москве и Санкт-Петербурге, подсчитали аналитики «Циан». Там «однушки» сейчас сдаются по 70-72 и 45-47 тыс. рублей. На одном уровне со столицей Татарстана – 33-35 тыс. рублей – находятся расценки в Нижнем Новгороде, Екатеринбурге и Новосибирске.

Напомним, повышение цен на арендное жилье в столице Татарстана произошло из-за того, что купить квартиру в Казани с учетом нынешних ставок по ипотеке и цен на жилье стало практически невозможно. ЦБ в конце октября повысил ключевую ставку до рекордных 21%, следом банки взвинтили проценты по кредитам на жилье до 28%. Летом также отменили льготную программу ипотеки под 8% годовых, а условия по «Семейной ипотеке» ужесточили.

Подробнее о том, что происходит на рынке арендного жилья в Казани и каких цен ждать в будущем, читайте в материале «Дороже только в Москве и Питере: почему в Казани взлетели цены на аренду жилья».