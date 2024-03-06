Названы пять возможностей для решения проблем с экспортом в Татарстане

До 2030 года Татарстан планирует бороться с пятью вызовами для экспорта. Решения этих проблем указаны в программе «Развитие экспортной деятельности в Республике Татарстан», которая рассчитана с 2024 по 2030 год.

Проект, разработанный Минпромторгом республики, проходит антикоррупционную экспертизу.

Так, в министерстве видят главные вызовы в низком уровне развития транспортной инфраструктуры и удаленности от основных транспортных узлов и рынков сбыта; в сложностях с взаиморасчетами с иностранными контрагентами; высокой степени отраслевой специализации экспорта; высокой степени его географической концентрации; недостатке специалистов в сфере внешнеэкономической деятельности.

В первом случае решить проблему повышенных транспортных издержек планируют решить за счет вовлечения местных компаний в федеральные программы, которые компенсируют часть затрат на транспортировку продукции, а также создания Центра контейнерной логистики.

Сложности с взаиморасчетами вызывает достаточно долгое время прохождения платежей, проблемы с расчетами в национальных валютах и потери при конвертации. Также неудобства связаны с необходимостью сбора дополнительной документации для банков в странах нахождения иностранных партнеров, заморозкой и блокировкой транзакций. Ожидается, что во время действия программы будет проведен поиск альтернативных вариантов проведения расчетов. К примеру, сразу в контрактах либо в дополнительных соглашениях к ним предусмотрят возможность перехода на дирхамы, лиры, рубли, валюты стран СНГ.

С отраслевой и географической концентрацией планируют бороться за счет диверсификации потоков. Так, зависимость от рыночной конъюнктуры могут преодолеть за счет поиска потенциальных компаний-экспортеров, проведения обучения среди ориентированных на поставку продукции за рубеж компаний, помощи в выходе на экспорт, в том числе через каналы электронной торговли. Второй вопрос будет решен за счет поиска альтернативных рынков сбыта, корректировки планов бизнес-миссий и участия в выставках и ярмарках.

И, наконец, недостаток квалифицированных кадров можно преодолеть за счет популяризации экспорта и программ подготовки кадров.