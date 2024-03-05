Власти Татарстана планируют нарастить несырьевой экспорт до 4,5 млрд долларов к 2030 году

В текущем 2024 году власти Татарстана собираются увеличить несырьевой неэнергетический экспорт до 3 млрд 401,9 млн долларов (реальный рост на 27% к базовому уровню 2020 года). К концу 2030 года этот показатель должен достигнуть 4 млрд 553,8 млн долларов (+70% к уровню 2020-го). Это следует из проекта государственной программы «Развитие экспортной деятельности в Республике Татарстан на 2024−2030 годы».

Документ подготовлен Министерством промышленности и торговли РТ. До 11 марта он будет проходить антикоррупционную экспертизу.

«Задача по увеличению экспорта является непростой, она усложняется тем, что на внешних рынках действуют новые нетарифные ограничения, и действуют требования по сертификации и тестированию продукции», — констатируют составители проекта.

Авторы программы при этом называют три ключевых направления увеличения объема экспорта товаров, произведенных в регионе.

Во-первых, предполагается рост экспорта промышленной продукции за счет увеличения числа экспортноориентированных промышленных предприятий, проведения маркетинговых исследований в интересах конечных потребителей (как в традиционных, так и в перспективных странах) и применения федеральных и региональных мер поддержки.

Во-вторых, планируется развитие экспорта услуг, среди которых упоминаются услуги транспортно-логистические, образовательные и туристические.

В-третьих, запланировано увеличение экспорта предприятий агропромышленного комплекса за счет использования системных и комплексных федеральных и региональных мер поддержки, применения современных средств мониторинга и обработки посевных площадей, консолидации производственной продукции под региональным брендом.

Ключевыми драйверами роста экспорта в республике названы синтетические каучуки, резина, пластмассы и изделия из них, органические химические соединения (доля в приросте несырьевого неэнергетического экспорта — 20,3%), масложировая продукция и разные пищевые продукты (2,3%), машиностроительная продукция (8,0%).

Стоит отметить, что в 2021 году несырьевой неэнергетический экспорт был на 40% больше, чем в 2020-м, а в 2022-м — на 26%. По итогам девяти месяцев 2023-го рост к базовому уровню составил 27%.

Основными направлениями поставок несырьевых товаров в прошлом году стали такие страны, как Казахстан (407,9 млн долларов), Китай (314,4 млн), Беларусь (292,8 млн), Турция (207,8 млн) и Финляндия (153,9 млн).

Несмотря на неполноту данных за 2023 год, очевидно существенное снижение экспорта в Финляндию (153,9 млн долларов по сравнению с 408 млн в 2022-м) и заметное — в Беларусь и Турцию (292,8 млн вместо 467,1 млн и 207,8 млн вместо 294 млн соответственно).