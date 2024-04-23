Названы популярные у казанцев направления для авиапутешествий на майские праздники

Стали известны популярные у казанцев направления для авиапутешествий на майские праздники. Рейтинг по просьбе «Татар-информа» составили аналитики сервиса для покупки авиабилетов «Авиасейлс».

Ожидаемо, на внутренние направления по России спрос выше – на них приходится 75% бронирований из Казани. На первом месте по популярности Санкт-Петербург (33% от всех внутренних броней), второе место делят Москва и Сочи (по 13%), третье место у Минеральных Вод и Махачкалы (по 7%).

Средний чек перелетов на одного человека в экономклассе (туда-обратно) по маршруту Казань – Санкт-Петербург составляет 12,9 тыс. рублей, до Сочи и обратно – 21,9 тыс. рублей, до Москвы и обратно – 9,9 тыс. рублей, до Минвод и обратно – 20,2 тыс. рублей, до Махачкалы и обратно – 25,2 тыс. рублей.

Еще 25% горожан на праздниках полетят отдыхать за границу. Самое популярное направление из Казани – турецкий Стамбул (полет в эконом-классе туда-обратно в среднем обойдется в 42,9 тыс. рублей), на втором месте – столица Азербайджана Баку (33 тыс. рублей). «Бронза» у узбекского Ташкента (34 тыс. рублей). На четвертом месте турецкая Анталья (57,2 тыс. рублей), а на пятом – столица Беларуси Минск (23,3 тыс. рублей).

Подробнее читайте в материале «Майский ценник до небес – обычное дело»: как сэкономить на перелетах в праздники.