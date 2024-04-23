«Майский ценник до небес – обычное дело»: как сэкономить на перелетах в праздники

Вскоре количество авиаперелетов из Казани вырастет в связи с сезоном отпусков

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Тенденция к росту цен на авиаперелеты сохраняется

В начале февраля «Татар-информ» подробно рассказывал, почему в 2023 году выросли цены на билеты. Если резюмировать, то дело в инфляции, желании авиаперевозчиков переложить финансовые издержки на потребителей и возвращении цен на доковидный уровень.

Сейчас ситуация в целом по России такая: средняя стоимость перелета по стране в экономклассе по итогам первого квартала выросла на 25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такой вывод сделали «Ведомости», основываясь на данных Росстата. Цены начали стабильно расти в сентябре, и довольно активно, а вот в феврале-марте процесс замедлился.

Если сравнивать динамику цен по стране и в Татарстане, то картина вырисовывается разная. В республике осеннее снижение цен на полеты в эконом-классе сменилось ростом после декабря.

Дорогие авиабилеты на майские и летом – это традиция

Как бы то ни было, очевидно, что авиаперевозки дорожают. Эксперты «Татар-информа» отмечают, что это рядовая ситуация в преддверии высокого сезона, то есть майских праздников и периода летних отпусков.

«В предварительной продаже перевозчики учитывают как исторические наблюдения по спросу на конкретные даты, так и динамику продаж, осуществляемых на текущий год. Если спрос исторически находился на высоком уровне и в текущем году не отстает от прошлогодних показателей, авиакомпании устанавливают достаточно высокие тарифы», — объяснил «Татар-информу» исполнительный директор агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев.

«На праздничные дни всегда идет высокий спрос, авиакомпании повышают цены, это нормально. Цены динамические, поэтому при повышенном спросе сама система бронирования автоматически повышает тарифы. В принципе, ничего удивительного нет», — поделился с «Татар-информом» гендиректор агентства воздушного, железнодорожного транспорта и туризма AVT Азамат Сабиров.

В прошлом году российские авиакомпании перевезли 105,4 млн пассажиров Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Тех, кто готов заплатить высокую цену, более чем достаточно»

Эксперты считают, что надеяться на щедрость авиаперевозчиков можно только в одном случае. Если люди перестанут летать, спрос серьезно снизится, то, возможно, компании снизят цены или проведут распродажу. Но пока предпосылок к этому нет.

«Многие авиакомпании летают с рекордно высокой занятостью кресел. Да, какие-то клиенты не могут себе позволить высокие тарифы, но при этом тех, кто готов заплатить высокую цену, более чем достаточно. В итоге даже в низкий сезон самолеты летают заполненными более чем на 80%, в то время как еще 10 лет назад заполненность на две трети считалась для низкого сезона очень хорошим показателем», — рассказал Пантелеев.

В прошлом году российские авиакомпании перевезли 105,4 млн пассажиров (+11%): 83 млн человек внутри страны (+6,8%) и 22,4 млн — за границу (+28%), как сообщал Минтранс РФ.

О том, что люди летают и готовы летать, косвенно говорит и тот факт, что авиакомпании увеличивают число рейсов в летний период. Так, летнее расписание Международного аэропорта «Казань» включает в себя до 46 направлений по России. По маршруту Казань – Москва, например, запланировано до 20 рейсов в сутки.

Кроме того, в своем послании Федеральному Собранию 2024 года Президент России Владимир Путин поручил нарастить интенсивность авиасообщения в стране в полтора раза к 2030 году. Из бюджета выделят 250 млрд рублей, правда, не на субсидирование пассажирских авиаперевозок, а на модернизацию 75 аэропортов.

В прошлом году наиболее популярными направлениями в порядке убывания стали Сочи, Санкт-Петербург, Москва, Минеральные Воды и Калининград Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Куда летят из Казани?

«Татар-информ» попросил «Авиасейлс» назвать самые популярные направления из Казани на майские выходные. Аналитики поисковика рассказали, что три четверти бронирований из столицы Татарстана пришлось на внутренние направления, в основном это Санкт-Петербург (33%), Сочи и Москва (по 13%), Минеральные Воды и Махачкала (по 7%).

В прошлом году наиболее популярными направлениями в порядке убывания стали Сочи, Санкт-Петербург, Москва, Минеральные Воды и Калининград.

Еще 25% путешественников из Казани полетят отдыхать за границу. Доля Стамбула в зарубежных бронированиях на майские праздники составила 19%, Баку — 13%, Ташкента — 12%, Антальи — 6%, Минска — 5%.

Год назад в праздничные даты казанцы выбирали, также в порядке убывания, Стамбул, Бишкек, Анталью, Ташкент и Баку.

Многие авиакомпании летают с рекордно высокой занятостью кресел Фото: © МихаилЗахаров / «Татар-информ»

Что по ценам?

Чтобы узнать, каковы цены на авиаперелеты в эконом-классе на период с 9 по 12 мая, «Татар-информ» воспользовался популярным сервисом – поисковиком авиабилетов. Мы выбрали три популярных российских направления (Москва, Санкт-Петербург, Сочи) и три зарубежных (Анталья, Стамбул, Дубай) (ниже – актуальные цены на 19 апреля).

Москва

Стоимость перелета на одного пассажира туда-обратно начинается от 7,8 тыс. рублей на лоукостерах без багажа, а самый дорогой рейс обойдется в 12 тыс. рублей. За багаж придется доплатить от 2 до 5 тыс. рублей в зависимости от перевозчика.

Санкт-Петербург

Улететь в Северную столицу на уикенд без багажа можно за 12 тыс. рублей на лоукостерах, а самый дорогой вариант стоит 16,8 тыс. рублей. За багаж придется доплатить от 2 до 6 тыс. в зависимости от перевозчика.

Сочи

Чтобы отдохнуть на морском побережье, придется выложить от 21 до 27 тыс. рублей за перелет туда-обратно на одного человека. Дополнительно приготовьте от 4 до 7 тыс. за багаж в зависимости от авиакомпании.

Анталья

До турецкого курорта можно долететь из Казани без пересадок за 53 тыс. рублей с включенным в стоимость багажом, но есть и более дорогие варианты вплоть до 100 с лишним тысяч рублей.

Стамбул

Желающим сэкономить подойдут варианты с пересадками, тогда можно слетать туда-обратно и за 47 тыс. рублей. Без пересадок есть вариант путешествия на лоукостере за 52 тыс. рублей, а за багаж придется доплатить 7 тыс. рублей. Надо сказать, что большого разброса цен нет – все в районе 50-60 тыс. рублей.

Дубай

Самый дешевый вариант обойдется в 51 тыс. рублей без пересадок и багажа (доплата за багаж составит 2 тыс. рублей). Есть и варианты за 70 тыс. и более чем за 100 тыс. рублей.

Если хотите сэкономить, выбирайте для перелетов будние дни (кроме пятницы) Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Как сэкономить на авиабилетах?

Азамат Сабиров напоминает, что существует гибкая система определения стоимости полета. Поэтому, условно, в мае из Казани в Москву можно улететь и за 3 тыс. рублей, и за 10 тыс.

«Имеет значение, заранее или нет, в какой день вы летаете и в какое время — все это влияет на цену. Я на майские собираюсь в Дубай, посмотрел цены, и в принципе достаточно нормально. Даже снизилась цена на возвратные билеты после майских — примерно на 10%. Так что все зависит от корреляции дат», – пояснил Сабиров.

Если вы хотите сэкономить, выбирайте для перелетов будние дни (кроме пятницы). И если день поездки не важен, то мониторьте билеты сами. Напомним, что бывают горячие предложения на билетных сайтах, а также существует подписка на изменение цены по электронной почте.

Олег Пантелеев напомнил еще об одном способе купить билеты по выгодным ценам.

«Авиакомпании продолжают перевозки по субсидированным направлениям, где стоимость авиабилетов зафиксирована и не меняется уже достаточно давно. В ряде случаев стоит поискать альтернативы прямым перелетам, либо отказаться от наиболее массовых направлений», – сообщил он.

Посмотреть полный список субсидированных маршрутов из Казани можно посмотреть на сайте Росавиации. Например, Татарстан покрывает часть расходов на пассажирские авиаперевозки по направлениям Казань – Мурманск, Казань – Нижний Новгород, Казань – Ярославль и др.