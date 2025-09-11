Названы самые популярные и редкие имена новорожденных в Татарстане с начала года

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Амина, София, Айлин, Ясмина, Эмилия, Амелия, Ева, Марьям, Есения, Василиса, Арина, Виктория и Мия стали самыми популярными именами для новорожденных девочек в Татарстане по итогам января-августа 2025 года. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе ЗАГС РТ.

Мальчикам чаще всего давали имена Амир, Тимур, Мирон, Марк, Матвей, Карим, Эмир, Артём, Михаил и Эмиль.

При этом самыми редкими именами для девочек стали Алитея, Амали, Аннабель, Аюна, Динэль, Илиф, Ия, Кая, Лола, Мэй, Ребекка, Сапфира, Тэя, Эда, Элен, Эля, Яса, Яфа. Для мальчиков – Алхан, Амур, Анэль, Аристан, Бату, Бекхам, Велеслав, Вепа, Гайк, Гор, Дальяр, Ермак, Каан, Лавр, Матео, Нестер, Николас, Нух, Ораш, Рувим, Сапфир, Урал, Шант, Эван и Янис.