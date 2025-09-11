news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 11 сентября 2025 10:24

Названы самые популярные и редкие имена новорожденных в Татарстане с начала года

Читайте нас в
Телеграм
Названы самые популярные и редкие имена новорожденных в Татарстане с начала года
Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Амина, София, Айлин, Ясмина, Эмилия, Амелия, Ева, Марьям, Есения, Василиса, Арина, Виктория и Мия стали самыми популярными именами для новорожденных девочек в Татарстане по итогам января-августа 2025 года. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе ЗАГС РТ.

Мальчикам чаще всего давали имена Амир, Тимур, Мирон, Марк, Матвей, Карим, Эмир, Артём, Михаил и Эмиль.

При этом самыми редкими именами для девочек стали Алитея, Амали, Аннабель, Аюна, Динэль, Илиф, Ия, Кая, Лола, Мэй, Ребекка, Сапфира, Тэя, Эда, Элен, Эля, Яса, Яфа. Для мальчиков – Алхан, Амур, Анэль, Аристан, Бату, Бекхам, Велеслав, Вепа, Гайк, Гор, Дальяр, Ермак, Каан, Лавр, Матео, Нестер, Николас, Нух, Ораш, Рувим, Сапфир, Урал, Шант, Эван и Янис.

читайте также
Волынец назвала средний возраст материнства в Татарстане
Волынец назвала средний возраст материнства в Татарстане
#новорожденные #топ #Имена #дети #рождаемость #демография #Татарстан
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Юрист Соловьев опроверг наличие штрафов за поцелуи в общественных местах

Юрист Соловьев опроверг наличие штрафов за поцелуи в общественных местах

10 сентября 2025
«Главное – доверие общества»: эксперты из РТ обсудили значимость выборов 14 сентября

«Главное – доверие общества»: эксперты из РТ обсудили значимость выборов 14 сентября

10 сентября 2025