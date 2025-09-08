Волынец назвала средний возраст материнства в Татарстане

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В Татарстане женщины рожают первого ребенка после 25 лет. Об этом «Татар-информу» сообщила уполномоченный по правам ребенка в РТ Ирина Волынец.

Ранее телеведущая Елена Малышева призвала девушек рожать в возрасте 18-26 лет. По ее мнению, это идеальный возраст для материнства с точки зрения женской природы.

«Средний возраст рождения первого ребенка значительно отодвинулся. На сегодняшний день первенца наши женщины рожают уже чаще после 25 лет», – сказала собеседник агентства.

Волынец также отметила, что в 18 лет женщины рожали 100 лет назад, когда от них не требовали получения образования, профессии.

«Сегодня невозможно навязать никому возраст, когда нужно рожать. Это должно быть взвешенное осознанное решение взрослого человека. В идеале рожать нужно тогда, когда вы встретили своего человека, создали с ним семью. Тогда взгляд на все меняется», – считает детский омбудсмен.

Что касается материальной составляющей, то в этом вопросе, по ее мнению, тоже должна быть разумность.

«Встать на ноги – понятие растяжимое. Для одного человека – это значит получить образование, а для другого – купить квартиру, машину, и нередко этого всего человек достигает к 40 годам, когда уже сложно стать мамой. Малышева – врач, и она призывает раньше рожать с позиции медика, поскольку беременность – это испытание для здоровья и организма, поэтому и просит не затягивать с этим делом. Но здесь нужна разумность во всем. Надо понимать, что и у природы есть свои часы, особенно в отношении женщин, и не забывать про то, что мы живем в материальном мире, в котором нужно не только радоваться жизни, но и обеспечивать эту жизнь», – резюмировала спикер.