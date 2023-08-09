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Названы победители конкурса «Лучшие товары и услуги Республики Татарстан» 2023 года
В Татарстане подвели итоги юбилейного конкурса «Лучшие товары и услуги Республики Татарстан», в этом году он прошел в 20-й раз. Всего в этом году на конкурс поступило 397 заявок от 189 предприятий-производителей, организаций, учреждений и мастеров народных и художественных промыслов РТ.
Конкурс традиционно проходил по пяти номинациям: «Продовольственные товары», «Промышленные товары для населения», «Продукция производственно-технического назначения», «Услуги», «Изделия народных и художественных промыслов».
По итогам конкурса экспертные комиссии оргкомитета утвердили 163 лауреата, 129 дипломантов I степени и 79 дипломантов II степени.
Среди лауреатов конкурса в номинации «Продукция производственно-технического назначения» значатся: «Зеленодольский завод имени А.М. Горького», ПАО «КАМАЗ», Оргсинтез, Казметрострой и другие. В номинации «Промышленные товары для населения» – «Нэфис Косметикс», «Кукморский завод металлопосуды», «Швейная мастерская ИРЭН».
Лауреатами номинации «Продовольственные товары» лауреатами стали «Азбука сыра», «Казанский молочный комбинат», Казанский хлебозавод №3 и другие.
С полным списком победителей можно ознакомиться на сайте ФБУ «ЦСМ Татарстан».
«Лучшие товары и услуги Республики Татарстан» является одним из самых престижных конкурсов для татарстанских производителей. Он является региональным этапом Всероссийского конкурса Программы «100 лучших товаров России». В настоящее время завершается прием заявок на участие в федеральном этапе.
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