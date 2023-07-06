На конкурс «Лучшие товары и услуги Республики Татарстан» в 2023 году поступило 397 заявок

В 2023 году на конкурс «Лучшие товары и услуги Республики Татарстан» поступило 397 заявок от 189 предприятий-производителей, организаций, учреждений и мастеров народных и художественных промыслов РТ. Об этом сообщает пресс-служба ФБУ «ЦСМ Татарстан».

На протяжении этой недели в Росстандарте Татарстана и Торгово-промышленной палате РТ проходили заседания экспертных комиссии по оценке представленных на конкурс товаров и услуг.

Комиссии были организованы по направлениям деятельности предприятий. В каждую комиссию были включены эксперты из министерств и ведомств республики по профильному направлению деятельности. Эксперты комиссий отметили высокий уровень подготовленности организаций, качество и оригинальность представленной на конкурс продукции, их актуальность.

Участники отмечают, что конкурс позволяет провести анализ сильных и слабых сторон своего производства, получить советы по соблюдению установленных нормативов и ГОСТов от экспертов контролирующих органов республики, найти партнеров и совершенствоваться в дальнейшем развитии.

Большинство участников отметили сложности в поставках комплектующих и сырья. В то же время для многих это открыло возможности импортозамещения, поиска других поставщиков из дружественных стран.

Эксперты определят лауреатов, дипломантов 1-й и 2-й степени и победителей, которым вручат высший приз конкурса «Лидер качества Татарстана» и претендентов на высшие призы программы «100 лучших товаров России». Результаты будут опубликованы на сайте ФБУ «ЦСМ Татарстан» в конце июля.

Отметим, все участники регионального этапа конкурса могут стать участниками общероссийского конкурса «100 лучших товаров России».

Конкурс «Лучшие товары и услуги Республики Татарстан», который проводится как региональный этап Всероссийского конкурса Программы «100 лучших товаров России», в этом году проходит в 20-й раз.