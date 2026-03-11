Названы победители конкурса афиш и плакатов в рамках фестиваля «Театральное Приволжье»

Фото: пресс-служба Минкультуры РТ

В январе и феврале этого года в регионах Приволжского федерального округа проходила заявочная кампания конкурса афиш и плакатов VII сезона Фестиваля детских и молодежных театральных коллективов «Театральное Приволжье». Сейчас региональное экспертное жюри определило 20 победителей конкурса из Татарстана, сообщает пресс-служба Минкультуры РТ.

Всего в организационный комитет конкурса от жителей городов и муниципалитетов республики в возрасте от шести до 30 лет поступила 271 заявка.

Участникам предлагалось ознакомиться со всеми финалистами фестиваля «Театральное Приволжье» и проиллюстрировать понравившуюся постановку. В финал прошли 28 спектаклей – по одному от молодежных и детских театральных коллективов 14 регионов ПФО.

Видеоверсии постановок финалистов размещены на сайте театральноеприволжье.рф во вкладке «Финалисты», именно они послужили основой для афиш.

В детской номинации в Татарстане победителями стали: Вячеслав Храмов, Руфат Хайруллин, Анна Петрик, Екатерина Чернова, Ксения Асташкина, Екатерина Сыченко, Айзиля Хазиахметова, Влада Саттарова, Алия Хайбуллина и Алиса Зиатдинова.

В молодежной номинации победителями признаны: Дарья Селиверстова, Алия Шайхутдинова, Лейла Каримова, Милана Муталибова, Денис Антонов, Елизавета Парники, Ангелина Чернова, Кира Гимадеева, Динара Шакирзянова и Ксения Хренова.

Фестиваль детских и молодежных театральных коллективов «Театральное Приволжье» проводится при поддержке аппарата полномочного представителя Президента РФ в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова и под его патронатом. Инициатива соответствует целям и задачам национального проекта «Молодёжь и дети».

Награждение победителей фестиваля «Театральное Приволжье» и художественного конкурса пройдет во Всемирный день театра, 27 марта, в формате видеотрансляции с подключением всех 14 регионов ПФО.