Названы первые участники турнира по фиджитал-мини-гольфу на «Играх будущего»

Стали известны первые спортсмены, которые примут участие в дисциплине «фиджитал-мини-гольф» на «Играх будущего» в Казани, сообщает ТАСС. Как уточнили в Минспорте Татарстана, этот вид не входит в программу игр, а будет представлен в качестве демо-дисциплины для болельщиков в «Городе будущего» в «Казань экспо».

Вероника Антропова, Глафира Помазкова, Матвей Каширин и Арсений Подольский приняли участие в парном турнире на выставке-форуме «Россия». Победу одержали Антропова и Каширин, а Подольский и Помазкова заняли второе место. Все они, рассказали изданию в Ассоциации гольфа России, получили лицензии для участия в соревнованиях в Казани.

Напомним, что «Игры будущего» состоятся в столице Татарстана с 21 февраля по 3 марта этого года.

Ранее стало известно, что Президент России Владимир Путин может принять иностранных гостей на «Играх будущего» в Казани.