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Названы отрасли, куда чаще всего трудоустраиваются мигранты в Татарстане
В Татарстане чаще всего мигранты находят работу в таких областях, как строительство, торговля, общепит, транспортная сфера и обрабатывающее производство. Об этом сообщает пресс-служба Раиса республики.
Совместное заседание Совбеза республики и Совета по межнациональным и межконфессиональным отношениям в Казанском Кремле сегодня провел Раис РТ Рустам Минниханов. В заседании приняли участие Государственный Советник РТ Минтимер Шаймиев, Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин, Премьер-министр РТ Алексей Песошин, руководители министерств и ведомств, главы муниципальных образований, руководители предприятий и представители религиозных конфессий.
Участники заседания рассмотрели инциденты с участием иностранных граждан, которые произошли на территории Татарстана, и обсудили меры профилактики правонарушений.
На сегоднящний день трудовую деятельность осуществляют 35,7 тыс. мигрантов – это 1,7% от общего числа занятых.
Ряд промышленных предприятий республики накопили опыт привлечения иностранных граждан. Так, ОЭЗ «Алабуга» разработала и запустила в 2022 году проект «Алабуга Старт» – программа предусматривает официальное трудоустройство, бесплатный перелет в РФ, льготное проживание в хостеле, а также медицинское страхование и оформление трудовой визы или патента. Во время отбора участники изучают русский язык, историю России, получают профессиональные навыки.
Также примером служит работа с иностранными гражданами на КАМАЗе. На конец октября здесь трудоустроено 969 граждан Узбекистана. Автогигант выстроил системную работу с узбекской стороной на правительственном уровне.
В татарстанских образовательных учреждениях всех уровней обучаются почти 26 тыс. иностранцев: 22 658 человек получают образование в вузах, 287 – в профессиональных образовательных организациях, 2 834 – в школах и 261 – в дошкольных образовательных учреждениях. С 2017-го в республике действует план мероприятий по адаптации и социализации иностранных студентов.
На создание новых коммуникационных каналов взаимодействия с мигрантами направлен проект «Татарстан – Новый путь». суть которого заключается в активном присутствии в соцсетях с актуальным контентом на разных языках. Планируется создание полезных информпродуктов для мигрантов о возможных вакансиях, этнокультурных мероприятиях, разъяснение миграционного законодательства, информация о поступлении в учебные заведения.
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