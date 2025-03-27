Акция «Тотальный диктант» стартует в Татарстане 5 апреля

5 апреля состоится Международная просветительская акция «Тотальный диктант». Больше 1 тыс. площадок по всей республике ждут желающих первыми написать под диктовку уникальный текст и проверить свою грамотность. Для иностранных студентов подготовлены специально организованные площадки акции, где они напишут тест TruD.

26 марта на официальном сайте акции стартовала регистрация на «Тотальный диктант». Зарегистрироваться на очный диктант можно через личный кабинет, выбрав удобную площадку в разделе «Площадки» или пройдя по ссылке (здесь будут размещены все площадки в 45 районах и городах Татарстана).

Диктант можно будет написать в библиотеках, вузах, культурных центрах, музеях и других местах, более 50 из них будут открыты для всех желающих. Новости об акции и дополнительную информацию организаторы будут публиковать в группе «ВКонтакте».

Текст диктанта написала писательница, сценарист, финалист премии «Ясная Поляна», лауреат Международного Почетного диплома Андерсена, телеведущая и журналистка Марина Москвина.

«Мне нравится, что команда преподносит своей огромной аудитории Тотальный диктант как интеллектуальную захватывающую игру», – поделилась Москвина.

Центральные площадки г. Казани:

· Культурный центр имени А. С. Пушкина,

· Национальная библиотека Республики Татарстан

· Институт филологии и межкультурной коммуникации.

Среди крупных площадок в Республике Татарстан:

· Набережночелнинский государственный педагогический университет,

· Дирекция общественных пространств г. Иннополис

· Православная гимназия во имя святого равноапостольного князя Владимира г. Альметьевска.

С полным перечнем площадок можно ознакомиться на сайте.

В качестве диктующих на площадках Казани выступят известные медийные личности: актеры, певцы, блогеры, общественные деятели, а также журналисты и радиоведущие.

На специально организованных площадках акции иностранные студенты напишут тест TRuD – упрощенный текст диктанта и тестирование по русскому языку. Иностранцы могут проверить свои знания в Казанском государственном медицинском университете.

Организуют акцию в Татарстане Русское национально-культурное объединение РТ и Региональная молодежная общественная организация «Центр культур и диалога» республики при поддержке Минмолодежи РТ, Минобрнауки Татарстана и Минкульта республики Татарстан и «Казаньоргсинтез» (входит в группу СИБУР) и первой казанской радиостанции «БИМ-радио».