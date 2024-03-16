Татарстанцы опубликовали более 30 тыс. фото к конкурсу «Всей семьей на выборы!»

Фото: © Салават Камалетдинов/ «Татар-информ»

Жители Татарстана, принявшие участие в президентских выборах, выложили более 30 тыс. фотографий за полтора дня с начала конкурса «Всей семьей на выборы!», приуроченного к Году семьи.

По условиям конкурса семьям, которые проголосовали и сделали фото с браслетами, выданными на избирательном участке, нужно выложить у себя на странице в соцсетях снимок и сопроводить его хештегами #ТатарстанАлга и #ВсейСемьейНаВыборы.

Среди участников разыгрывают три автомобиля Lada Vesta, владелец одной из которых был определен накануне, в первый день выборов. Победителями стали Флюда Гардисламова и ее муж, проживающие в Актанышском районе РТ. Еще два автомобиля разыграют 16 и 17 марта.

Кроме того, в связи с огромной активностью и интересом татарстанцев организаторы объявили несколько номинаций со специальными призами для самых креативных участников — в течение 3 дней в группе «Татарстан Алга» во «ВКонтакте» будут идти голосования по самым интересным фотографиям. Победители получат памятные подарки.

Номинации для голосования по спецпризам:

Самая креативная семья;

Самая улыбчивая семья;

Самая дружная семья;

Самая зрелая семья;

Семья с самыми юными участниками выборов;

Самая многочисленная семья.

Восьмые по счету выборы Президента России проходят 15, 16 и 17 марта. В них участвуют четыре кандидата: Владислав Даванков (от партии «Новые люди»), Леонид Слуцкий (от партии ЛДПР), Николай Харитонов (от партии КПРФ) и действующий глава государства Владимир Путин (как самовыдвиженец).

15 марта в Татарстане начали работу 65 территориальных и 2 722 участковые избирательные комиссии, также открылись 45 временных избирательных участков. Правом сделать свой выбор обладают почти 3 млн татарстанцев. Проведение выборов обеспечивают 22 тысячи членов избиркомов. На избирательных участках работают более 16 тыс. наблюдателей, в том числе иностранных.