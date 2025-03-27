В Казани объявили победителей театральной премии «Тантана 2025»

В Казани назвали лауреатов главной театральной премии Татарстана «Тантана» за 2025 года. Церемония награждения прошла в новом здании театра имени Галиасгара Камала.

Победу в основных номинациях одержали:

«Дебют» – Ильназ Шакирзянов («Предложение», Атнинский театр драмы имени Г. Тукая), Эльмира Мингазова («Мертвые души», Зеленодольский музыкальный театр);

(«Предложение», Атнинский театр драмы имени Г. Тукая), («Мертвые души», Зеленодольский музыкальный театр); «Лучшая эпизодическая роль» – Рафик Каюмов («Дети 41-го», Набережночелнинский театр драмы имени А. Гилязова);

(«Дети 41-го», Набережночелнинский театр драмы имени А. Гилязова); «Лучший актер кукольного театра» – Эльвира Гилемханова («Материнское поле», Театр кукол «Экият»);

(«Материнское поле», Театр кукол «Экият»); «Лучшая женская роль второго плана» – Альбина Гайзуллина («Трусливый батыр», Казанский ТЮЗ имени Г. Кариева);

(«Трусливый батыр», Казанский ТЮЗ имени Г. Кариева); «Лучшая мужская роль второго плана» – Ильфат Аскаров («Дети 41-го», Набережночелнинский театр драмы имени А. Гилязова);

(«Дети 41-го», Набережночелнинский театр драмы имени А. Гилязова); «Лучшая роль в музыкальном спектакле (опера, музыкальный спектакль, мюзикл)» – Венера Протасова («Кармен», Театр оперы и балета имени М. Джалиля);

(«Кармен», Театр оперы и балета имени М. Джалиля); «Лучшая роль в музыкальном спектакле (балет, современная хореография, пластический спектакль)» – Михаил Тимаев («Грек Зорба», Театр оперы и балета имени М. Джалиля), Мария и Марсель Нуриевы («Soul Kitchen», Театральная площадка MON);

(«Грек Зорба», Театр оперы и балета имени М. Джалиля), и («Soul Kitchen», Театральная площадка MON); «Лучшая женская роль» – Лейсан Гатауллина («Альфия Авзалова. Путь в вечность», театр имени Г. Камала) и Резеда Саляхова («Родные люди», Театр драмы и комедии имени К. Тинчурина);

(«Альфия Авзалова. Путь в вечность», театр имени Г. Камала) и («Родные люди», Театр драмы и комедии имени К. Тинчурина); «Лучшая мужская роль» – Эмиль Талипов («Возвращение Тукая», театр имени Г. Камала);

(«Возвращение Тукая», театр имени Г. Камала); «Лучший актерский ансамбль» – «Картотека», Театральная площадка MON;

«Лучший спектакль для детей» – «Господин Скороходов», Набережночелнинский театр кукол;

«Лучший спектакль малой формы» – «Возвращение Тукая», театр имени Г. Камала;

«Лучший спектакль большой формы» – «Материнское поле», Театр кукол «Экият»;

«Лучший музыкальный спектакль» – «Грек Зорба», Театр оперы и балета имени М. Джалиля;

Эксперимент – «Йорт», Альметьевский театр драмы и «Гробовщик», Нижнекамский ТЮЗ.

Специальные призы распределились следующим образом:

Приз Союза театральных деятелей РТ – Олег Киньзягулов (Набережночелнинский театр драмы имени А. Гилязова);

(Набережночелнинский театр драмы имени А. Гилязова); Приз журнала «Сәхнә» – Руфина Хаматдинова («Баязитова», Буинский театр драмы);

(«Баязитова», Буинский театр драмы); Приз журнала «Казань» – Лейсан Хабибуллина («Варшавская мелодия», Бугульминский театр драмы имени А. Баталова);

(«Варшавская мелодия», Бугульминский театр драмы имени А. Баталова); Приз федерального проекта «Культура малой Родины» (направление «Театры – детям») партии «Единая Россия» – «Трусливый батыр», Казанский ТЮЗ имени Г. Кариева;

Приз федерального проекта «Культура малой Родины» (направление «Театры малых городов») партии «Единая Россия» – «Детки-матери», Нижнекамский театр драмы имени Т. Миннуллина;

Диплом Министерства культуры РТ – «Просто жить», Казанский ТЮЗ;

Диплом Национального музея РТ – серия постановок «Тут такое дело...», Набережночелнинский театр драмы имени А. Гилязова;

Приз Управления культуры исполкома Казани – «Табу», Театральная резиденция «Особняк Демидова»;

Приз Всемирного конгресса татар – спектакль «Юсуф-Зулейха», Казанская городская филармония;

Приз Фонда поддержки развития культуры при Раисе Республики Татарстан – Альфия Айдарская.

Приз в номинации «Честь и достоинство» получила одна из ведущих актрис театра Камала Халима Искандерова.

«Стоило! Стоило прожить 85 лет, чтобы стоять на этой сцене перед вами как Халима Искандерова!» –расчувствовалась актриса.

Премия «За выдающиеся достижения в сезоне» досталась главному художнику театра кукол «Экият» Сергею Рябинину. Лауреатами общественной премия имени Дамира Сиразиева стали: Миляуша Назмиева (Театр драмы и комедии имени К. Тинчурина), Рузиля Мухаметова (АО «Татмедиа» – «Интертат» и «Татар-информ»), Алексей Зильбер (Казанский ТЮЗ).

В 2025 году на соискание театральной премии Министерства культуры РТ поступили 73 заявки от театров Республики Татарстан, из них были отобраны 37 спектаклей.

Театральная премия «Тантана» вручается с 2011 года. Премия учреждена в целях государственной поддержки театрального искусства Республики Татарстан.