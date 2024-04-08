В день празднования Уразы проходящие около мечетей автобусы начнут работу в 5 часов утра

Десятого апреля, в день мусульманского праздника Ураза-байрам (Ид аль-Фитр), проходящие рядом с мечетями маршруты общественного транспорта начнут свою работу в 5 часов утра. Об этом на деловом понедельнике в мэрии Казани рассказал заместитель начальника отдела по взаимодействию с общественными организациями исполкома города Ильгиз Сарманов.

«Сегодня 29-й день священного для мусульман месяца Рамадан, на протяжении которого мусульмане соблюдают пост — уразу. По окончании месяца обязательного поста верующих ожидает один из самых главных и любимых праздников в исламе – Ураза-байрам, который в этом году отмечается 10 апреля. В соответствии с указом Раиса Республики Татарстан [Рустама Минниханова] в нашей республике этот день является нерабочим праздничным днем», — напомнил докладчик.

Духовным управлением мусульман РТ определено, что праздничные мероприятия в мечетях города начнутся в 6.30 утра с чтения аятов Корана. Также в этот день в 13.00 стартуют праздничные мероприятия, посвященные Ураза-байраму, в Старо-Татарской слободе, на Кремлевской набережной и в Национальной библиотеке Татарстана.

«Всеми оперативными службами города будут созданы необходимые условия для обеспечения общественного порядка и безопасности жителей», — заключил Сарманов.