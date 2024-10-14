Названы лауреаты Нобелевской премии по экономике

Лауреатами премии Госбанка Швеции по экономике памяти Альфреда Нобеля в текущем году стали Дарон Аджемоглу, Саймон Джонсон и Джеймс А. Робинсон за исследования, посвященные вопросу благосостояния государств, сообщили в Нобелевском комитете.

Отмечается, что эти ученые «помогли нам понять различия в уровне благосостояния между странами».

Лауреаты продемонстрировали, что одной из причин, влияющих на благосостояние государств, служат социальные институты, которые появились в колониальный период.

Ранее сообщалось, что Нобелевскую премию мира в 2024 году получила японская организация Nihon Hidankyo.