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Общество 14 октября 2024 13:40

Названы лауреаты Нобелевской премии по экономике

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Лауреатами премии Госбанка Швеции по экономике памяти Альфреда Нобеля в текущем году стали Дарон Аджемоглу, Саймон Джонсон и Джеймс А. Робинсон за исследования, посвященные вопросу благосостояния государств, сообщили в Нобелевском комитете.

Отмечается, что эти ученые «помогли нам понять различия в уровне благосостояния между странами».

Лауреаты продемонстрировали, что одной из причин, влияющих на благосостояние государств, служат социальные институты, которые появились в колониальный период.

Ранее сообщалось, что Нобелевскую премию мира в 2024 году получила японская организация Nihon Hidankyo.

#нобелевский лауреат #нобелевская премия #экономика
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