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Названы лауреаты Нобелевской премии по экономике
Лауреатами премии Госбанка Швеции по экономике памяти Альфреда Нобеля в текущем году стали Дарон Аджемоглу, Саймон Джонсон и Джеймс А. Робинсон за исследования, посвященные вопросу благосостояния государств, сообщили в Нобелевском комитете.
Отмечается, что эти ученые «помогли нам понять различия в уровне благосостояния между странами».
Лауреаты продемонстрировали, что одной из причин, влияющих на благосостояние государств, служат социальные институты, которые появились в колониальный период.
Ранее сообщалось, что Нобелевскую премию мира в 2024 году получила японская организация Nihon Hidankyo.
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