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Названы курорты в России, где дешевле всего снять жилье летом
Ейск стал тем российским курортом, где арендовать жилье дешевле всего в летний период. Стоимость суток проживания в том городе стоит 3170 рублей, пишет РИА «Новости».
В Витязево, который занял второе место в рейтинге, можно разместиться за 3900 рублей в сутки, а в Новороссийске — за 3970 рублей (третье место в топе).
Дороже арендовать суточно жилье в Зеленоградске (6630 рублей), Светлогорске (5770 рублей) и Сочи (5730 рублей). Недешевая аренда и Геленджике (5640 рублей), а также Ялте, Лазаревском и Анапе (4000 – 4400 рублей).
При этом самыми популярными направлениями этим летом стали Сочи, Зеленоградск и Геленджик. Там туристы арендуют жилье чаще всего.
Как сказал гендиректор компании «Суточно.Ру» Юрий Кузнецов, за год спрос на аренду жилья на российских курортах вырос на 40%. При этом список самых востребованных мест за год почти не изменился.
Ранее россиянам назвали стоимость туров в Абхазию, Сочи и Арабские Эмираты.
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