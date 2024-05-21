Названы курорты в России, где дешевле всего снять жилье летом

Ейск стал тем российским курортом, где арендовать жилье дешевле всего в летний период. Стоимость суток проживания в том городе стоит 3170 рублей, пишет РИА «Новости».

В Витязево, который занял второе место в рейтинге, можно разместиться за 3900 рублей в сутки, а в Новороссийске — за 3970 рублей (третье место в топе).

Дороже арендовать суточно жилье в Зеленоградске (6630 рублей), Светлогорске (5770 рублей) и Сочи (5730 рублей). Недешевая аренда и Геленджике (5640 рублей), а также Ялте, Лазаревском и Анапе (4000 – 4400 рублей).

При этом самыми популярными направлениями этим летом стали Сочи, Зеленоградск и Геленджик. Там туристы арендуют жилье чаще всего.

Как сказал гендиректор компании «Суточно.Ру» Юрий Кузнецов, за год спрос на аренду жилья на российских курортах вырос на 40%. При этом список самых востребованных мест за год почти не изменился.

Ранее россиянам назвали стоимость туров в Абхазию, Сочи и Арабские Эмираты.