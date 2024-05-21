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Россиянам назвали стоимость туров в Абхазию, Сочи и Арабские Эмираты
В конце мая – начале июля слетать в Абхазию обойдется в 27,1 тыс. рублей. В эту сумму входит вылет из Москвы и прилет обратно, проживание в отеле формата «две звезды» и завтрак. Длительность отдыха составит 10 ночей, сообщает Ассоциация туроператоров России. Причем Абхазия стала самым недорогим направлением среди популярных у россиян мест отдыха.
Туры в Большой Сочи стартуют от 37,7 тыс. рублей. Интересно, что это за двух человек с проживанием в отеле «три звезды» и завтраком.
Третье место – Объединенные Арабские Эмираты. Съездить туда на 10 дней с проживанием в четырехзвездочном отеле, завтраком и авиабилетами можно за 79,4 тыс. рублей на двоих.
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