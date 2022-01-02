Названы два способа увеличить размер пенсии

Более поздний выход на пенсию, а также монетизация доходов способны значительно увеличить размер выплат. Таким мнением в беседе с ura.ru поделилась профессор кафедры финансов и цен РЭУ имени Г. В. Плеханова Юлия Финогенова.

«Существует два варианта. Первый — выйти на пенсию позже. Выход на пенсию даже на пять лет позже дает прибавку к страховой пенсии в районе 40%», — заявила эксперт.

Также можно отказаться от ряда льгот, что увеличит денежные выплаты. Финогенова рассказала, что таким образом можно повысить пенсию на около 1,5 тыс. рублей в месяц.

Специалист напомнила, что основным способом получения большой пенсии является официальная работа и «белая» зарплата. Это поможет человеку накопить больше индивидуальных пенсионных баллов.

На итоговой пресс-конференции с журналистами Президент России Владимир Путин заявил, что Кабмин должен сдержать обещания по индексации пенсий выше уровня инфляции.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что с 1 января 2022 года страховые пенсии были проиндексированы на 5,9%.