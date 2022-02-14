Названы девять основных симптомов рака

Доктор Амер Сибтейн назвал девять основных симптомов рака. Об этом со ссылкой на Daily Express сообщает РИА Новости.

«Если у вас появились необъяснимые боли в любой части тела, которые длятся более трех недель, необходимо обратиться к специалисту. Особенно это касается ощущений в костях», — рассказал специалист.

Помимо этого, о болезни могут говорить беспричинные кровотечения и потеря веса, усталость и обильное потоотделение, появившиеся припухлости и вздутие живота, непрекращающийся кашель, а также возникновение проблем с глотанием.

Ранее Минздрав опроверг информацию о том, что после перенесенного Covid-19 повышается риск онкологических заболеваний.