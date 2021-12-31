news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Здоровье
31 декабря 2021  22:28

Минздрав оценил информацию, что после Covid-19 люди чаще заболевают раком

news_top_970_100

В настоящее время не поступало информации о том, что перенесшие коронавирусную инфекцию чаще других заболевают раком легких либо желудочно-кишечного тракта. Об этом со ссылкой на главного внештатного специалиста-онколога Минздрава России Ивана Стилиди сообщает РИА Новости.

Ранее ряд СМИ опубликовал сообщения о том, что после Covid-19 у людей может развиться рак. 

«У онкологов нет данных о том, что люди, перенесшие Covid-19, чаще других заболевают раком легкого или онкологическими заболеваниями желудочно-кишечного тракта», — заметил специалист.

Он предположил, что такие выводы могли быть сделаны из-за того, что во время пандемии стал чаще выявляться рак легких на ранней стадии. Однако это связано не с перенесенным коронавирусом, а с тем, что россияне стали чаще делать компьютерную томограмму легких, опасаясь заражения.

«Повторюсь, данных о связи Covid с возникновением злокачественных образований не существует», — заключил Стилиди.

#коронавирус #рак #заражение #онкология
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное