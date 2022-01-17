Названы даты трех перенесенных матчей казанского УНИКСа в баскетбольной Евролиге

Евролига опубликовала на своем официальном сайте даты проведения трех матчей казанского УНИКСа, которые ранее оказались перенесены из-за коронавируса.

В частности, в рамках 19-го раунда казанцы сыграют 25 января против мадридского «Реала», в рамках 20-го раунда — 22 февраля против «Монако», а 21-го раунда — 1 марта против итальянского «Милана». Все три игры УНИКС проведет на выезде.

Эти встречи были перенесены по инициативе казанского клуба из-за вспышки коронавируса Covid-19 в команде.

При этом уже 20 января УНИКС примет в Казани «Барселону». Встреча начнется в 19.00 в «Баскет-холле».