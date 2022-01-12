Евролига перенесла третий матч УНИКСа подряд из-за случаев Covid-19

Матч УНИКСа с «Миланом», запланированный на 13 января, перенесен. Как сообщает пресс-служба Евролиги, решение принимается по просьбе казанского клуба, который по-прежнему не может выставить на матч требуемый минимум баскетболистов (8) из-за положительных тестов на коронавирус.

Таким образом, Евролига перенесла уже три выездных матча казанцев. Не была сыграна 6 января встреча в Мадриде с «Реалом», 11 января — в Монако и вот теперь в Милане.

По правилам Евролиги, каждая встреча может быть перенесена до трех раз. То есть следующего переноса игр УНИКСа уже не будет. С начала года из-за пандемии в турнире состоялось всего три матча.

После 18 туров регулярного чемпионата Евролиги УНИКС занимает пятую строчку в таблице. В активе казанцев 11 побед при семи поражениях. В лиге ВТБ УНИКС 16 января должен сыграть дома с «Нижним Новгородом».