Названы даты последних звонков и выпускных вечеров в Татарстане

В Татарстане в этом году последние звонки должны пройти в период 24−25 мая, а выпускные вечера – 28−29 июня. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе Минобрнауки РТ.

«Рекомендательные письма направлены начальникам управления образования районов. Они сами определяют даты в этот период», – рассказала руководитель пресс-службы министерства Алсу Мухаметова.

Ранее министр просвещения России Сергей Кравцов рекомендовал провести последние звонки в школах страны 24 и 25 мая, а выпускные вечера – 28 и 29 июня.