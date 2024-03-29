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Названы даты последних звонков и выпускных вечеров в Татарстане
В Татарстане в этом году последние звонки должны пройти в период 24−25 мая, а выпускные вечера – 28−29 июня. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе Минобрнауки РТ.
«Рекомендательные письма направлены начальникам управления образования районов. Они сами определяют даты в этот период», – рассказала руководитель пресс-службы министерства Алсу Мухаметова.
Ранее министр просвещения России Сергей Кравцов рекомендовал провести последние звонки в школах страны 24 и 25 мая, а выпускные вечера – 28 и 29 июня.
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