Названы рекомендованные даты последних звонков и выпускных в школах России

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В 2024 году последние звонки и выпускные вечера в школах могут пройти 24 или 25 мая и 28 или 29 июня соответственно, сообщил глава Минпросвещения России Сергей Кравцов.

«Министр просвещения Сергей Кравцов назвал рекомендуемые даты проведения последних звонков и выпускных вечеров в школах. Это 24 и 25 мая для последних звонков, а 28 и 29 июня — для выпускных вечеров», — отмечается в телеграм-канале ведомства.