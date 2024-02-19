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Общество 19 февраля 2024 11:38

Названы рекомендованные даты последних звонков и выпускных в школах России

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Названы рекомендованные даты последних звонков и выпускных в школах России
Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В 2024 году последние звонки и выпускные вечера в школах могут пройти 24 или 25 мая и 28 или 29 июня соответственно, сообщил глава Минпросвещения России Сергей Кравцов.

«Министр просвещения Сергей Кравцов назвал рекомендуемые даты проведения последних звонков и выпускных вечеров в школах. Это 24 и 25 мая для последних звонков, а 28 и 29 июня — для выпускных вечеров», — отмечается в телеграм-канале ведомства.

#последний звонок #выпускной #минпросвещения
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