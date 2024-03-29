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Названы четыре фонтана в Казани, которые не включат в этом году
В этом сезоне в Казани будут работать 32 фонтана из 36. Четырем другим необходим капитальный ремонт, который проведут при выделении достаточного финансирования, рассказали в исполкоме со ссылкой на Комитет внешнего благоустройства города.
«Как сообщает Комитет внешнего благоустройства, не будут работать два фонтана на набережной Казанки, в сквере у Нацбиблиотеки и в сквере Белинского», — уточнили в соцсетях мэрии.
Ранее «Татар-информ» публиковал список из 32 фонтанов, которые будут работать в этом году. На их содержание будет выделено почти 25 млн рублей. Сезон их работы стартует в мае.
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