Названо слово 2024 года в Татарстане, определенное по итогам голосования

Словом 2024-го в Татарстане стало «БРИКС». Победителя определили по итогам голосования. За знаковое событие осени отдали больше 3 тыс. голосов, пишет «Миллиард Татар».

В список претендентов на победу включили слова: БРИКС, «чәк-чәк», «ясалма интеллект», «татарча телеграм», «семья/гаилә», «шурале», «су анасы», «хикәя» и «такмаза», «метеор», «утренний намаз», «ачык университет».

Отмечается, что именно эти слова отражали настроения и события Татарстана и татар в 2024 году. В голосовании за слово года поучаствовали 5,5 тыс. человек.

Уточняется, что, помимо БРИКС, в лидерах оказались слова «чак-чак» (1254 голоса) и «гаилә» (1132 голоса).