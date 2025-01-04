Тест: угадайте город Татарстана по старому названию

Россиянам предложили пройти тест на знание старых названий городов. В опрос попал и один из населенных пунктов Татарстана. Согласно заданию, вопрос звучит так: «Знаете, какой город переименовали в Брежнев?». На выбор дается три варианта ответа: Елабуга, Челны и Заинск. Полное тестирование опубликовал РБК.

Напомним, что многие российские города меняли названия в разные периоды истории. Большинство таких изменений произошли в период СССР. Тогда города называли в честь революционеров, политиков или писателей.

К примеру, в 1980-е несколько городов переименовали в честь генсеков ЦК КПСС. Так, Рыбинск в Ярославской области﻿ стал называться Андропов, а город Шарыпово (Красноярский край) — Черненко.