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Названо самое популярное слово 2023 года в России
По итогам социалогического исследования, самым популярным словом в России в этом году стало слово «нейросеть». Об этом сообщил образовательный портал «Грамота.ru».
«Выбор слова 2023 года был сделан на основе нескольких критериев: анализа данных, частотности запросов, оценки экспертов», – уточняют авторы опроса.
Отмечается, что «конкурентами нейросети» стали слова GPT (джипити), «база» и «возвращенцы». По словам экспертов, авторитетные словари английскогоч языка при выборе самого употребляемого слова в этом году также отдали предпочтение терминам, связанным со сферой высоких технологий.
Напомним, в 2022 году самым употребляемым словом у россиян стала «спецоперация».
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