Филолог назвал самое популярное слово 2022 года в России

Словом года в России с большой долей вероятности станет «спецоперация». Эта лексема может стать самой популярной не только по употреблению в речи, но и по частоте упоминаний в социальных сетях и СМИ. Такое мнение в интервью радио Sputnik высказал филолог, сотрудник Института русского языка РАН Анатолий Баранов.

«Словом года в России, очевидно, станет „специальная военная операция“, правда, это не одно слово, а несколько. Если говорить об одном, то это будет „спецоперация“, или СВО. Все-таки это самое главное событие, которое произошло в 2022 году», — заметил лингвист.

Ученый пояснил, что при выборе слова года в той или иной стране исследователь всегда обращают внимание на важность и значимость понятий, которые те или иные лексемы обозначают. В этом контексте он подчеркнул, что по этому критерию главное слово нынешнего года в России определить достаточно легко.

Ранее «Татар-информ» сообщал о том, что авторитетный британский словарь также назвал слово 2022 года.